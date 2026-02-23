Profesia de detectiv particular a trecut prin transformări majore în ultimii ani. Investigațiile cu tentă personală, care odinioară atrăgeau cel mai mult interes, au devenit tot mai rare.

În prezent, detectivii se concentrează în principal pe depistarea fraudelor din domeniul . Totodată, aceștia sunt implicați în anchete legate de înșelătoriile din retail, unde sumele puse în joc sunt considerabile.

Cum s-a transformat meseria de detectiv particular în ultimii ani

Maria Bumbaru, președintele executiv al , spune că detectivii nu mai stau ascunși în mașini, urmărind și fotografiind în secret. În schimb, ei ajung să lucreze sub acoperire chiar în interiorul companiilor, integrându-se perfect în colective.

„Avem și cazuri legate de infidelități, prin natura umană. Dar ponderea acestor cazuri a scăzut mult. În ultimul deceniu și cu accent pe cei din urmă cinci ani, cei mai mulți dintre colegii mei sunt concentrați în sectoare cu totul diferite. Iar practicarea meserie s-a schimbat. Nu te mai ascunzi prin mașini, făcând fotografii, ci intri prin birouri, cu aerul cel mai natural din lume”, a transmia ea, notează playtech.ro.

Potrivit Mariei Bumbaru, companiile de asigurări au devenit unii dintre cei mai importanți clienți. La fel se întâmplă și în retail, unde marile lanțuri comerciale apelează la detectivi pentru a descoperi fraudele și pierderile interne. Astfel, detectivii au ajuns să joace un rol esențial, chiar dacă rămân o prezență invizibilă pentru majoritatea angajaților. Contextul economic explică această cerere tot mai mare. La finalul anului 2024, avea aproape 11 milioane de mașini înmatriculate, ceea ce înseamnă automat și un volum uriaș de polițe și despăgubiri. Acolo unde circulă sume mari de bani, apar inevitabil și tentative de fraudă. În paralel, expansiunea marilor retaileri internaționali a dus la dezvoltarea unor rețele logistice complexe, unde pierderile pot apărea ușor.

Cine îi angajează, de fapt, pe detectivii particulari și ce pregătire au aceștia

Președintele executiv al ANDR spune că, în prezent, multe dintre solicitările importante vin direct de la centralele multinaționalelor. Acestea au nevoie de rapoarte obiective și detaliate despre activitatea companiilor pe care le dețin în România.

Interesul este cu atât mai mare în zonele sensibile, unde există suspiciuni de fraude sau pierderi. Pentru astfel de misiuni, detectivii nu se bazează doar pe atestat, ci și pe alte competențe, inclusiv în domeniul financiar-contabil. Există situații în care detectivi cu pregătire în cifre s-au angajat ca simpli contabili în firme de retail. După câteva luni, concluziile lor au dus la schimbări majore în interiorul companiilor și la eliminarea discretă a unor .

Potrivit datelor Asociației Naționale a Detectivilor din România, la nivel național există între 8.000 și 9.000 de persoane care dețin atestat de detectiv particular. Totuși, nu toate profesează, iar cea mai mare concentrare rămâne în București.