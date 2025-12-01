Volodimir Zelenski a anunțat că problema împărţirii teritoriilor disputate între Ucraina şi Rusia este punctul cel mai dificil de rezolvat din . El vrea să discute acest subiect, dar nu numai, la Casa Albă, cu Donald Trump.

Volodimir Zelenski vrea o întrevedere cu Trump

a spus că negocierile pe care trimișii Kievului le-au purtat cu reprezentanții SUA s-au împotmolit în câteva puncte. Delegațiile americană și ucraineană s-au reunit pentru a schița un plan de pace care va fi negociat, ulterior, cu Rusia. Drept urmare Volodimir Zelenski dorește să discute cu Donald Trump despre cedările teritoriale, dar și despre garanțiile de securitate precum și despre finanțarea reconstrucției postbelice.

El a susținut o conferință de presă alături de președintele Franței, . Cei doi lideri s-au întâlnit după ce, la Miami, o delegaţie ucraineană condusă de fostul ministru al apărării Rustem Umerov a negociat cu o delegaţie americană condusă de secretarul de stat Marco Rubio şi Steve Witkoff modificarea planului de pace în 28 propus de Trump. Versiunea inițială a documentului a nemulțumit Kievul şi pe aliaţii europeni.

„Problema teritorială este cea mai dificilă”, a declarat Zelenski la Paris.

Potrivit președintelui ucrainean, la negocierile de la Miami cele două delegaţii au petrecut şase ore şi jumătate discutând numai problema teritorială. Planul iniţial includea cererea Rusiei ca Ucraina să-i cedeze partea din regiunea Donbas pe care armata rusă nu a reuşit să o ocupe deja. Or, acest lucru este considerat inacceptabil de Kiev.

Alte două chestiuni divergente între SUA și Ucraina şi susţinătorii săi europeni privesc modul în care va fi finanţată reconstrucţia postbelică. De asemenea sunt probleme legate de garanțiile de securitate pe care Occidentul le va oferi Kievului după război.

Ucraina cere un acord european pentru reconstrucție

Volodimir Zelenski a insistat că un este esenţial în problema reconstrucţiei. Inițial, Planul lui Trump, propunea investirea parţială în acest scop a activelor ruseşti îngheţate în Occident. Statele Unite solicita să primească jumătate din profituri. Or, președintele Ucrainei a apreciat că o astfel de abordare nu ar fi corectă față de europeni. El a cerut să fie găsită o soluţie care să-i mulţumească şi pe aceştia.

Totuşi, el a apreciat că planul renegociat în ultimele zile este mai bun. Documentul va fi prezentat Moscovei de emisarul lui Trump, Steve Witkoff.

În acest context, Zelenski și-a exprimat speranța că va avea o discuție cu Donald Trump pe aspectele aflate în divergență. El a spus că ar fi trebuit să aibă această discuție săptămâna trecută la Washington, dar vizita a fost anulată.

Potrivit negociatorului-şef ucrainean, Rustem Umerov, care i-a luat locul fostului şef de cabinet Andrii Iermak, a declarat că în „cele două zile foarte productive petrecute în SUA (…) am făcut progrese semnificative, deşi unele puncte încă necesită ajustări suplimentare”.

Volodimir Zelenski, umăr la umăr cu Emmanuel Macron

La rândul său, președintele francez, Emmanuel Macron, a insistat că un plan de pace între Rusia şi Ucraina poate fi realizat doar cu Kievul şi europenii la masa negocierilor. El a susținut punctul de vedere al omologului său Volodimir Zelenski și, totodată, s-a făcut ecoul frustrării liderilor europeni, care se văd îndepărtaţi de SUA de la negocieri. Aceștia sunt acuzaţi de Rusia că zădărnicesc eforturile de pace cu cereri inacceptabile pentru Moscova.

„Nu avem astăzi un plan finalizat în chestiunile teritoriale”, iar „în ceea ce priveşte chestiunile legate de activele (ruseşti) îngheţate, garanţiile de securitate, aderarea (Ucrainei) la UE şi sancţiunile europene (împotriva Rusiei), acest plan poate fi finalizat numai cu europenii la masa negocierilor. Aşadar, suntem încă într-o fază preliminară”, a indicat Macron.

În timpul întâlnirii de la Paris, preşedinţii Zelenski şi Macron au avut discuţii prin videoconferinţă cu şefii de stat sau de guvern din Regatul Unit, Germania, Polonia, Italia, Norvegia, Finlanda, Danemarca şi Olanda, precum şi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

Planul lui Trump nu este agreat de UE

Planul lui Trump propune, în principal, cedarea de facto către a întregii regiuni Donbas, cu transformarea în zonă demilitarizată a părţii care nu este ocupată de armata rusă. De asemenea, propunea îngheţarea restului liniei frontului, impunerea de limite de efective de 600.000 de soldaţi pentru armata ucraineană

Totodată, Trump propune, în acord cu Rusia, garanţii de securitate occidentale pentru Ucraina, dar fără aderarea la NATO şi fără trupe străine pe teritoriul ucrainean, Mai mult, cei o sută de miliarde de euro din activele Rusiei îngheţate în Occident vor fi folosite la reconstrucţia Ucrainei, cu condiţia unei contribuţii europene echivalente. Aceasta în vreme ce SUA ar obţine doar profituri din participarea la activităţile de reconstrucţie.

Ucraina şi susţinătorii săi europeni au cerut în contrapropunerea lor ca orice negociere să înceapă de la actuala linie a frontului. Discuțiile ar trebui să aibă loc după încheierea uui armistițiu. În plus, limitarea efectivelor armatei ucrainene să fie ridicată la 800.000 de soldaţi.

Kievul mai cere desfăşurarea unui contingent de trupe străine în Ucraina, deşi Rusia se opune. Totoată, Volodimir Zelenski nu este de acord cu eliminarea angajamentului Ucrainei că nu va adera la NATO. În locul acestui pasaj ar trebui să se menționeze doar că acest lucru nu se a întâmpla în lipsa consensului statelor Alianţei.

O altă solicitare este ca Rusia să plătească Ucrainei toate daunele provocate de război, iar activele sale îngheţate în Occident să rămână blocate până la plata integrală a compensațiilor.