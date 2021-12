Anna Lesko deslușește rețeta cozonacului. Vedeta folosește ingrediente secrete

Anna Lesko este nu doar o cântăreață talentată și o femeie atrăgătoare, dar și o gospodină iscusită. Vedeta petrece mult timp gătind pentru cei dragi. Rețetele Annei sunt moștenite de la bunici.

Interpreta a dezvăluit, recent, rețeta secretă a celui mai delicios cozonac, pe care îl prepară cu multă dragoste și pricepere.

„Rețeta cozonacilor mei să știți că va fi o rețetă mixtă. Din ce îmi aduc eu aminte din copilărie de la bunica mea ucraineancă, de la tati, de la mami, de la o mătușă foarte talentată, o să fac o rețetă proprie”, spune Anna Lesko.

Ingrediente

1 kg făină,

500 ml de lapte călduț,

7 gălbenușuri,

50 gr drojdie, 400 gr zahăr,

100 gr unt,

coajă de portocală și lămâie,

1 praf de copt,

esență de vanilie.

500 gr nuci zdrobite

zahăr după gust

100 gr cacao

vișine în propriu suc

gem de prune

stafide

7 albușuri

„Pentru aluat, am folosit 1 kg de făină, 500 ml de lapte călduț, 7 gălbenușuri, 50 g drojdie, 400 g zahăr, 100 g unt, coaja de la o portocală și o lămâie, un praf de copt și esență de vanilie. Mai întâi am pus în mijlocul făinii drojdia, un pic de zahăr și 150 ml de lapte. Am lăsat 15 minute să se topească, timp în care am blenduit gălbenușurile cu zahărul, am pus și restul ingredientelor și am amestecat”, a explicat Anna Lesko.

Bucătăreasa a împărțit aluatul în două și a întins cu ajutorul unui făcăleț fiecare bucată în parte, a adăugat umplutura. Apoi, cozonacul a mers direct la cuptor, unde a petrecut o oră, la 180 de grade.

