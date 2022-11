Carmen Brumă și Mircea Badea au rămas „pe drumuri”: „A trebuit să facem față și să căutăm urgent un apartament”

Carmen Bruma și Mircea Badea formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din lumea showbizului românesc. Cei doi au o relație armonioasă și savurează fiecare clipă petrecută împreună. Vedetele stau cu chirie și sunt nevoite să se mute într-un alt apartament. Asta pentru proprietarul imobilului nu a mai putut prelungi contractul.

Mircea Badea și Carmen Brumă au rămas fără casă

Partenera prezentatorul a dezvăluit câteva detalii despre din relația lor. Cei doi au fost nevoiți să se mute și să-și găsească un alt loc pe care îl vor numi „acasă”.

„A fost o istorie mai complicată. Nu ne planificasem neapărat să ne mutăm, dar așa a fost situația. A trebuit să facem față și să căutăm urgent un apartament în care să stăm și sunt foarte fericită că am găsit ceva un pic peste așteptările mele și cred că a fost un noroc pe care l-am avut. (…)

Noi stăteam cu chirie într-un loc în care ne-am simțit foarte bine, că stăteam de foarte mulți ani acolo, dar nu s-a mai putut prelungi contractul și atunci am fost puși în situația de a ne găsi foarte rapid un alt loc”, a dezvăluit Carmen Brumă, citată de .

Motivul pentru care vedetele locuiesc cu chirie

Mircea Badea și Carmen Brumă trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Deși sunt de foarte mult timp împreună, . Cei doi nu își permit să cumpere o casă și locuiesc într-un apartament cu chirie.

„Nici eu nu sunt smerit şi nici modest. Mi-ar plăcea după ce am trăit foarte mulţi ani practic într-o carceră, că asta a fost, am fost sărac de mic, ce să fac, se întâmplă. Puteam să mă nasc în Angola, era mai rău. Nu pot să spun că că am fost sărac în România.

Deci, eu stând atâţia ani într-un spaţiu foarte mic şi fiind foarte neîndemânatic şi un pic claustrofob, mi-ar plăcea să trăiesc într-o casă mare. E adevărat, trăiesc într-o casă mare, închiriată. Nu mi-am permis să-mi cumpăr o casă mare şi nu am vrut să fac nici credit la bancă”, a explicat Mircea Badea, citat de

Carmen Bruma nu se visează mireasă

Fanii sunt curioși să afle când cei doi planifică să-și oficializeze relația. Se pare că partenerii nu sunt preocupați de acest subiect și nu vor să devină soț și șoție.

„Până și cei din presă au obosit, cred, să ne întrebe asta….iar dacă încercai să pui întrebarea pe ocolite, să știi că răspunsul e același. Pe noi nu ne-a preocupat și nu ne preocupă subiectul. Îmbrac ori de câte ori am ocazia în diverse pictoriale sau prezentări de modă, dar nu mă gândesc să ajung în fața altarului”, a afirmat Carmen Brumă.