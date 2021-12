Familia Andreei Bănică, panicată de starea artistei. Vedeta a ajuns de urgență la spital

Andreea Bănică a trecut prin clipe teribile. Artista a ajuns de urgență la spital. Vedeta nu mai putea să facă fața durerii.

Andreea Bănică, chinuită de dureri puternice

Interpreta a ajuns de urgență la spital, cu dureri infernale de gât. Fanii sunt îngrijorați de starea de sănătate a divei. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Andreea Bănică a refuzat să ofere detalii și nu a comentat motivele internării. Aceasta a postat doar o imagine unde apare pe patul de spital, cu o perfuzie în mână.

„A mers la Camera de Gardă pentru niște investigații. Andreea spunea că o durea foarte tare gâtul în partea stângă, de aceea a mers acolo. Nu cred că poate fi vorba de COVID, este vaccinată cu trei doze, are și anticorpi. Când voi afla mai multe, că sunt și cu ea pe fir, vă voi spune exact ce este”, a explicat Lucian Mitrea, soțul artistei, pentru fanatik.ro.

Vedeta s-a vaccinat

Andreea Bănică a pledat pentru vaccinarea populației. Vedeta a primit cele trei doze de ser. Femeia speră că vaccinul o s-o protejeze împotriva formelor grave de noul coronavirus.

„Săptămâna asta am făcut a 3-a doză de vaccin. Am făcut prima doză imediat ce a fost posibil pentru că doar așa am simțit că mă pot proteja pe mine și pe cei dragi, iar acum am repetat, conform protocolului. Nu încerc să influențez sau să conving pe nimeni de nimic, este strict alegerea familie noastre, dar mă întristează că și la acest capitol suntem codași la nivelul UE. Sănătate multă va doresc și să dea Dumnezeu să depășim cât mai repede această perioada pe care nu credeam că o vom trăi vreodată”, a scris Andreea Bănică pe rețelele de socializare.

Artista recunoaște că trece printr-o perioadă dificilă. Îi este greu să fie departe de scenă. Interpreta abia așteaptă să se întoarcă la viața de odinioară.

„Concerte nu a avut mai nimeni, decât foarte rar. Nu am auzit pe nimeni să aibă programat ceva de Revelion. Stăm toți și suportăm ce se întâmplă în această perioadă. Eu am suferit enorm din cauza faptului că am fost obișnuită o viață să fac asta, e munca, meseria mea. E foarte greu să nu urci pe scenă, să faci alte lucruri. Ultimul concert l-am avut prin vară, și primul la fel, atunci când s-a dat drumul au fost câteva. Dar doar atât”, a afirmat Andreea Bănică pentru Impact.

Familia artistei e în pericol?

Vedeta a subliniat că s-a vaccinat. Familia Andreei nu a trecut prin Covid-19. Lipsa concertelor i-a oferit mai mult timp liber, pe care poate să-l petreacă alături de cei dragi.

„Ne-am vaccinat toți, inclusiv Sofia. Suntem foarte cuminți și ascultători, niciunul nu a avut Covid. Ne-a ținut departe pentru că ne-am protejat. Sofia e înnebunită, avea mâinile praf de la prea mult dezinfectant. Această perioadă, cu siguranță, o să-i marcheze toată viața”, a conchis Andreea Bănică.

