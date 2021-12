Fuego vorbește despre ceea ce îl macină în ultima perioadă de timp: „Nu trebuie să te iubească toată lumea”

Paul Surugiu este cunoscut publicului larg sub pseudonimul Fuego. Artistul nu își pierde popularitatea, iar piesele acestuia răsună în casa românilor. Interpretul se dedică la maxim carierei sale și petrece mult timp concertând în diferite orașe al țării. Vedeta este așteptată cu nerăbdare și peste hotarele României. Iubitorii folclorului cumpără bilete și savurează melodiile interpretului.

Fuego nu își permite să aibă „fițe”

Artistul a muncit enorm și a trecut prin mai multe încercări înainte ca să devină o persoană emblematică pentru showbizul românesc. Aceasta a susținut sute de concerte și a cântat în condiții diferite.

Fuego spune că nu a avut și nu poate să aibă „fițe de vedetă”, iar ceea ce contează cu adevărat pentru Paul Surugiu este mesajul, pe care îl transmite admiratorilor. Vezi mai mult poze în galeria foto de AICI.

Citiți și Feli, la un pas de despărțire? Cum își rezolvă conflictele: „Nervii mei de mii de ori au spus: ‘Pa, Cătălin’. Pentru ca sunt proastă la nervi și impulsivă”

„Nu cred că există artist care să nu-și dorească ca oamenii să-l iubească pentru ce oferă, pentru arta lui. Mi-am dorit de copil ca muzica mea, identitatea mea artistică și ceea ce ofer, să aibă ecouri, să dea roade, să ajungă acolo unde își propune. Poate și de asta, de zeci de ani, pun accentul foarte tare pe mesajul pe care-l transmit, pe cuvintele cântecelor mele. Cred că un artist are rolul de a influența oamenii, în sens pozitiv, de a aduce alinare, de a lumina și de a oferi o alternativă prin ceea ce săvârșesc. Nu trebuie să te iubească toată lumea, e absurd și inutil, cred eu. Dar e esențial ca cei care rezonează cu tine să o facă dezinteresat”, a mărturisit Fuego, pe rețelele sociale.

Ce crede Fuego despre fanii săi

Interpretul este unul dintre cei mai „longevivi” artiști. Timp de 16 ani, Fuego cântă pentru mii de români și este admirat de fanii săi atât din România cât și din afara acesteia. Vedeta recunoaște că nu și-a propus să devină iubit și apreciat de toată lumea. Acesta se bucură că a reușit să-și găsească locul în sufletele ascultătorilor.

„Nu am făcut un țel niciodată de a prinde iubirea maselor! În schimb, ceea ce am realizat eu a prins și publicul a simțit că suntem pe aceeași lungime de undă și de acolo a fost un pas până la apreciere, succes și bucuria mea imensă de peste 16 ani încoace, adică sălile pline în țară, la spectacolele mele, la care publicul vine și plătește bilet ca să mă vadă și să asculte muzica mea! Asta e onorant și le mulțumesc!”, a precizat Paul Surugiu.

Deși nu a avut o copilărie ușoară, dar a fost nevoit să o trăiască în sărăcie, artistul nu are regrete. Fuego recunoaște că a avut și momente frumoase, iar încercările întâmpinate pe parcursul vieții l-au motivat să fie mai puternic și să se descurce.

„Nu pot să uit momentele astea. Eu am luat-o de la zero, eu nu am ajuns peste noapte artist”, a remarcat Fuego.