Marcel Pavel a crescut în sărăcie. Dezvăluiri dureroase: „Erau zile când nu aveam nici ce pune pe masă”

Marcel Pavel a muncit mult ca să ajungă la nivelul de viață pe care o are acum. Interpretul provine dintr-o familie cu venituri modeste și știe ce înseamnă să economisești și să-ți calculezi fiecare bănuț.

Marcel Pavel a răbdat foame

Melodia „Frumoasa mea” a devenit emblematică pentru Marcel Pavel. Publicul îl apreciază pentru un repertoriu bogat și diversificat. Interpretul câștigă sume mari de bani și nu suferă de lipsa acestora. Însă, copilăria artistului arăta diferit. Familia acestuia a trecut prin mai multe crize și abia își asigura traiul.

„Copilăria mea a fost minunată, în sensul că, neavând griji, atunci când ești copil nu ai grijile cotidiene, cu toate că erau foarte multe. Le simțeam, dar le ignoram, aveam forța aceasta. Pentru că familia mea nu avea o situație materială bună, adică precară pot să spun, îngrozitoare… îngrozitor de precară. Erau zile când nu aveam nici ce pune pe masă”, a mărturisit Marcel Pavel pentru fanatik.ro.

Amintiri amare și fericite

Marcel Pavel a crescut în sărăcie. Împărțea haine cu frații săi și se compara cu ceilalți copii. Cu toate că a nu avut o viață ușoară, artistul are și amintiri plăcute din copilărie. Experiențele prin care a trecut i-au marcat viața și l-au motivat să crească și să se dezvolte pe plan profesional. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Iarna n-aveam nici palton, vorbesc de toți frații aici, mai ne împrumutam unul pe altul, luam paltonul celui mare, încălțările la fel chiar dacă erau mari, să merg la școală. A fost cam cumplit! Dar treceam ușor peste aceste lucruri, ne-au marcat, dacă îți spun acest lucru, înseamnă că m-a marcat și pe mine și pe frații mei, ne-au marcat totuși aceste lucruri pentru că făceam și comparație între ce aveau copiii ceilalți cu care ne jucam noi, copii de profesori și de doctori, cu stare materială bună. (…) A fost destul de greu, repet, copilăria mea a fost destul de grea, dar în același timp foarte frumoasă, pentru că, dealurile pe care le colind și acum… eu de câte ori merg la Câmpulung Muscel, merg să colind locurile copilăriei”, a mai spus Marcel Pavel pentru sursa citată.

De ce nu mai poate să vină în casa părintească

Marcel Pavel trece prin clipe teribile. Acum trei luni, mama vedetei a plecat la ceruri. Bărbatul suferă enorm și nu reușește să se obișnuiască cu acest gând. Artistul recunoaște că nu poate să pășească pragul casei părintești. Acest loc îi provoacă multă durere și lacrimi. Vedeta s-a întors, recent, la Câmpulung Muscel, localitatea în care a crescut, ca să-și revadă familia. Revederea a fost una emoționantă.

,,Am fost la Câmpulung Muscel să o revăd pe sora mea. După ce a murit mama eu nu am mai fost acolo, nu pot intra în casă, acolo unde ea a stat. Mi-am revăzut sora, ii iubesc enorm pe frații mei. De câte ori ajung în Câmpulung am tendința de a mă duce acasă să o văd pe mama, așa a fost instinctul și m-am oprit odată, am început sa plâng și m-am oprit. Mi-e foarte greu să accept”, a remarcat Marcel Pavel.