Andreea Raicu a găsit un remediu împotriva singurătății: „Mă leagă de oamenii din viață mea care azi nu mai sunt aici”

Andreea Raicu este de neoprit. Prezentatoarea se implică activ în diferite proiecte, scrie cărți, primește invitații la podcasturi și se bucură de tot ceea ce înseamnă viața de vedetă. Se pare că agenda Andreei nu mai are spațiul pentru notițe și misiuni importante, însă, femeia reușește să se mobilizeze și să facă fața provocărilor zi de zi.

Andreea Raicu s-a retras din lumina reflectoarelor

Andreea Raicu este una dintre cele mai urmărite vedete din showbizul românesc. Aceasta devine ținta criticilor în mediul online. Unii o admiră, alții nu ezită să-i scrie răutăți, dar se pare că nimeni nu poate să fie indiferent față de viața Andreei. Femeia a decis să facă o mică pauză și să-și reîncarce bateriile. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Ce bune sunt zilele astea de liniște, fără grabă, alături de oamenii dragi, fără prea mult timp petrecut pe telefon, cu dorințe împlinite, cu dragoste și tot ce îți încălzește inima. Sper că vă bucurați din plin de ele”, a scris Andreea Raicu, într-o postare publicată pe rețelele de socializare.

Andreea Raicu, îndurerată și nostalgică

Crăciunul are o semnificație aparte pentru sufletul Andreei Raicu. Vedeta a dezvăluit, recent, câteva secrete din viața personală și a mărturisit că are un ritual deosebit. În fiecare an, de Crăciun, Andreea face un pas în trecut și se simte ca un copil în jurul adulților, care îi poartă grija. Aceasta merge în același loc ca să simtă energia și prezența tatălui.

„De Crăciun, când eram mică, mergeam cu tata la Catedrala Sf. Iosif. De abia așteptam acest moment. Eram fascinată de măreția catedralei, dar cel mai mult de ieslea nașterii lui Isus Hristos. Puteam să stau ore întregi să o privesc. Cu greu reușea tata să mă dezlipească să mergem acasă. Eram exact ca fetiță care cu greu s-a lăsat convinsă de părinți să plece. Crăciunul a strâns atât de multe amintiri de-a lungul anilor. Atât de multe momente prețioase care mă leagă de oamenii din viață mea care azi nu mai sunt aici. Am realizat că făcând lucrurile pe care obișnuiam să le facem împreună, îi simt lângă mine. Așa ca în fiecare an, de Crăciun, merg la Catedrala Sf. Iosif ca să îl am aproape pe tată, iar ca să o îi simt prezența lui Buni, în fiecare dimineață de Crăciun nu îmi lipsește cana de lapte și cozonacul pe care în copilărie obișnuiam să îl facem împreună. Acele lucruri din viața care sunt neprețuite”, a mărturisit, zilele trecute, Andreea Raicu, pe Instagram.