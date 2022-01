Radu Vâlcan a slăbit enorm. Fanii nu îl mai recunosc

Fanii sunt îngrijorați de starea de sănătate a lui Radu Vâlcan. Actorul a slăbit enorm. Vedeta are un program încărcat și nu își permite să se relaxeze.

Radu Vâlcan, pus la treabă de Adela Popescu

Radu Vâlcan și Adela Popescu formează unul dintre cele mai frumoase și longevive cupluri din showbizul românesc. Cei doi au reușit să-și construiască o relație trainică. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Adela Popescu e în culmea fericirii. Familia prezentatoarei a petrecut câteva zile la Dubai. Aceasta a postat câteva imagini și s-a lăudat că i s-a împlinit visul cel mare.

„Acum doi ani, de Revelion, am pus pe o foaie trei dorințe. Sa fie, știți cum e. De Crăciun, când am deschis cutia cu globuri, am găsit-o. Prima: încă un frățior sau o surioara pentru Alexandru si Andrei. A doua: o casa la mare. A treia: mai aștept. Frățiorul a venit, a treia nu s-a îndeplinit încă, si… si… si… chiar zilele trecute am plătit avansul pentru căsuța noastră de la mare. Mă rog, nu e o casa pe pământ, ci un apartament la care visez de ani. Sunt atât de fericită ca îmi bubuie inima!”, a scris vedeta, zilele trecute, pe rețelele de socializare.

Radu Vâlcan e de nerecunoscut

Radu Vâlcan a depus un efort uriaș și a muncit enorm că să-și cumpere o locuință de lux. Actorul s-a implicat în mai multe proiecte și a acceptat oferta producătorilor emisiunii „Insula Iubirii”. Prezentatorul s-a dedicat mult carierei și a ajuns la epuizare.

„Mi-am făcut poza asta înainte să plec spre aeroport. Da, am slăbit pentru că am filmat mult si nu am avut timp să fac sport. Și, pentru că nu am avut timp să fac sport, am fost atent la alimentație. Am eliminat carbohidrații, am consumat grăsimi de calitate, am alternat zilele de proteine cu fructele. Analizele îmi sunt in regulă. Sunt ok. Maine, dis de dimineață, sunt în parc. Vă zic ca să nu ziceți că nu v-am zis”, a a mărturisit Radu Vâlcan pe rețelele de socializare.