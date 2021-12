Vlad Gherman și iubita, în serialul Adela?! Ce se va întâmpla cu Călin în sezonul 3 al producției de la Antena 1 (FOTO)

Fanii serialului Adela așteaptă cu sufletul la gură finalul sezonului, dar actorul Vlad Gherman a scos deja la iveală detalii din sezonul 3 al producției de la Antena 1. Se pare că personajul Călin se va bucura de foarte multă acțiune în viitoarele episoade și ar putea începe chiar și o poveste de dragoste.

După ce a aflat că el este fratele lui Mihai, nu Floppy așa cum s-a crezut inițial, viața lui Călin s-a schimbat radical. Personajul interpretat de Vlad Gherman va fi acționar în televiziune și se pare că va deveni și magnet pentru fete.

Vlad Gherman va apărea cu iubita în serialul Adela de la Antena 1?

Recent, actorul a postat o fotografie pe Instagram, în care personajul pe care îl interpretează în serialul de la Antena 1 apare în pat, alături de o fata misterioasă.

„Călin are o soră? Călin are o verișoară? Călin are o iubită? Ceva are, asta e clar!”, a scris actorul lângă fotografia postată din timpul filmărilor.

Alexandru Dunaev ar fi încerca să-l dea de gol pe Călin și a cerut o recompensă în schimbul tăcerii lui.

„Eu știu, eu știu!! Călin are… dar lasă, că ajung eu la filmare și negociem atunci ce primesc ca să țin secretul”, a scris Alexandru Dunaev, într-un comentariu.

Când începe sezonul 3 din Adela și ce se schimbă în viața personajelor

Filmările pentru sezonul 3 din Adela au început deja, iar producătorii au pregătit o serie de surprize pentru telespectatori.

Personajele principale ar urma să formeze noi alianțe, să depășească noi conflicte și lupte din trecut și mai ales să schimbe și să se transforme ca persoane.

„Ce pot să spun este că cel de-al treilea sezon al proiectului vine cu răsturnări de situaţii la care chiar nu se aşteaptă nimeni. Unele secvenţe pe care le-am avut de jucat deja, dar şi cele ce vor urma m-au provocat să mă imaginez în situaţii pe care nu le-am trăit niciodată. Apar noi relaţii între personaje, se reiau prietenii vechi, destrămate de tot felul de conflicte”, a povestit Mara Oprea, în urmă cu o lună, pentru Antena 1.

Pentru moment, nu este clar dacă sezonul 3 va aduce și alte personaje în serialul Adela de la Antena 1 sau dacă o serie de actori vor încheia colaborare pentru această producție. Cert este că Mara Oprea, Vlad Gherman, Cristina Ciobănașu, Alexandru Dunaev și Carmen Ionescu vor fi în continuare prezenți în serialul Adela.

În prezent, fanii se bucură de ultimele episoade din sezonul 2 și de intriga pe care acestea o aduc. Un nou secret a ajuns pe mâinile lui Lucian, care îl va folosi cu siguranță în interesul propriu. Delia pare și ea să plănuiască ceva, după ce Martha i-a cedat toate acțiunile ei Adelei.