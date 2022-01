Alexandra Stan, urmărită de ghinion! Dezvăluiri cutremurătoare despre eșecuri în dragoste

Alexandra Stan este una dintre cele mai talentate și excentrice femei din lumea showbizului românesc. Tânăra a reușit să-și construiască o carieră de succes, însă viața personală a vedetei a avut de suferit.

Drama neștiută din viața Alexandrei Stan

Alexandra Stan a trecut prin câteva despărțiri dureroase. Femeia știe ce înseamnă să cazi în capcana depresiei. Se pare că artista a reușit să facă fața momentelor dificile și acum savurează fiecare clipă a vieții. Cântăreața trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Alex Parker. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

În 2021, Alexandra Stan a reușit să facă cunoștință cu un bărbat, să se căsătorească, dar și să divorțeze după cinci luni. Se pare că tânăra și-a refăcut viața personală și este fericită alături de Alex Parker, un producător român. Acesta este cunoscut publicului larg după melodia „Tropical Sun, înregistrată în colaborare cu Marius Moga.

„Încerc pe cât se poate să privesc lucrurile cu calm, dintr-o perspectivă mai amplă, să văd imaginea de ansamblu. Eu cred că fiecare acțiune are o reacție și cred că fiecare situație în care ne aflăm, fie că este dificilă sau plăcută, este un rezultat al alegerilor noastre. Așa că încerc mereu să îmi dau seama ce anume am făcut sau nu ca să ajung în situația respectivă. Dacă îmi găsesc răspunsul, atunci încerc pe viitor să nu mai repet același tipar. În trecut mă exteriorizam mai mult decât acum, însă am învățat că soluția în cazul unei situații dificile nu vine neapărat pe moment. Și că răbdarea este o virtute. Dacă este foarte grea experiența sau dacă mă simt lipsită de puteri, mă rog la Dumnezeu”, a precizat Alexandra Stan pentru viva.

Dorian Popa, Emanul Necatu… cine urmează?

Alexandra Stan a avut mai multe relații eșuate. Unul dintre iubiții ei fiind chiar Dorian Popa. Potrivit interpretei, vloggherul a fost primul iubit care i-a oferit lecții de viață și i-a demonstrat că bărbații pot fi infideli. Vedetele s-au cunoscut în adolescență, dar s-au despărțit.

„Da, a fost primul meu iubit, dar chiar m-a înșelat. M-a înșelat cu o fată, Corina, de la noi din Constanța, care avea super mulți bani. L-am prins cu ea! Chiar a fost pe interes! M-a înșelat, dar el nu mai recunoaște acum chestia asta”, a dezvăluit Alexandra Stan pentru Denise Rifai.

Alexandra Stan a mai avut o relație amoroasă cu Emanuel Necatu. Cei doi s-au căsătorit în secret și nu prea au afișat sentimentele calde în public. Însă, viața de familie s-a încheiat, iar cei doi au divorțat.

„Eu sunt așa cum mă vedeți, uneori vulnerabilă, uneori foarte puternică, uneori feminină și sexy, alteori masculină. O femeie capabilă de multe lucruri, de multe acțiuni pe care le întreprinde singură, dar totodată o persoană emoțională, sensibilă și cu multă iubire de împărtășit”, a mai spus Alexandra Stan pentru sursa citată.