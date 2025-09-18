B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » La 55 de ani, Ozana Barabancea șochează! Stomacul ei a devenit altar

La 55 de ani, Ozana Barabancea șochează! Stomacul ei a devenit altar

Ana Beatrice
18 sept. 2025, 11:08
La 55 de ani, Ozana Barabancea șochează! Stomacul ei a devenit altar
Sursa foto: Facebook/ Ozana Barabancea
Cuprins
  1. Cum a arătat drumul dintre 2015 și 2025
  2. De ce a spus Ozana Barabancea adio zahărului
  3. Cum s-a schimbat viața după renunțarea la dulciuri
  4. Cum arată acum relația ei cu propriul corp
  5. Ce mesaj are pentru critici
  6. Care este concluzia Ozanei după toată această călătorie

Ozana Barabancea, una dintre cele mai cunoscute voci ale scenei românești, continuă să își surprindă admiratorii nu doar prin talentul artistic, ci și prin transformările spectaculoase din viața personală. Solistă de operă, profesoară și vedetă de televiziune, artista a traversat de-a lungul timpului momente dificile, lupte cu greutatea și numeroase intervenții chirurgicale, dar și o căutare continuă a echilibrului interior. În prezent, la 55 de ani, Ozana își împărtășește pe rețelele de socializare experiențele, lecțiile învățate și mesajele de motivație pentru cei care se confruntă cu provocări similare.

Pe pagina sa de TikTok, vedeta a postează mesaje în care a vorbește deschis despre trecutul ei, dar și despre prezentul în care spune că trăiește „o resetare magică” după ce a renunțat definitiv la zahăr.

Sursa Foto: Tiktok/ @ozanabarabancea9

Cum a arătat drumul dintre 2015 și 2025

Ozana recunoaște că ultimul deceniu a fost marcat de schimbări radicale, atât pe plan fizic, cât și emoțional. „Au trecut ani! Da! S-au întâmplat multe lucruri! Operații de stomac, slăbit, îngrășat, montare de inel gastric, demontare, micșorare mamară, blefaroplastie, eliminare de piele în exces. Dar acum am slăbit și masa musculară a rămas nealterată”, a mărturisit ea.

Vedeta spune că a înțeles târziu, dar decisiv, că stomacul nu trebuie tratat ca un „coș de gunoi”, ci ca un „altar” în care intră doar alimente care hrănesc, nu care distrug. „Mi-au trebuit 55 de ani să mă trezesc! Niciodată nu e prea târziu”, afirmă Ozana.

Sursa Foto: TikTok/ @ozanabarabancea9

De ce a spus Ozana Barabancea adio zahărului

Artista povestește că primul pas decisiv a fost eliminarea zahărului din viața ei. „Am renunțat în primul rând la ZAHĂR! Pielea mi-e mai fină și mult mai tânără!”, spune ea. Pentru Ozana, această schimbare a venit ca o revelație: a descoperit că majoritatea alimentelor de pe rafturi sunt încărcate cu potențiatori de gust și zahăr ascuns, care creează dependență și aduc boli.

„Scăpați de acest gunoi alimentar numit zahăr! Stomacul meu să-mi fie ALTAR!”, transmite ferm vedeta.

Cum s-a schimbat viața după renunțarea la dulciuri

Într-un alt mesaj, Ozana mărturisește că de când a renunțat la zahăr a simțit o transformare nu doar fizică, ci și mentală. „Mi s-a aerisit creierul. Sunt mai inteligentă. Pe bune! Nu e laudă!”, notează artista, care spune că acum găsește prăjiturile de odinioară „greață și nemâncabile”.

În locul lor, vedeta preferă salate simple, precum cea de castraveți, ardei verde și frunze proaspete, pe care o numește „chelator de grăsime”, imaginându-și cum verdețurile curăță vasele de sânge.

Cum arată acum relația ei cu propriul corp

După ani de luptă cu kilogramele, Ozana trăiește o redescoperire a propriei imagini. „În fiecare zi când mă privesc în oglindă îmi descopăr conturul corpului meu dezvelit de grăsime. Că s-a supărat pe mine și a plecat. Treaba ei! Prea am stat bot în bot ani de zile”, scrie artista cu umor și autoironie.

Ea mărturisește că se bucură de energia recâștigată și de optimismul care o însoțește zilnic. „E mai bine să fiu mai slabă. Sunt frumoasă, deșteaptă, energică și țin la tăvăleală. Am o grămadă de idei în cap și sunt recunoscătoare.”

Ce mesaj are pentru critici

În stilul său direct, Ozana nu a ezitat să le transmită un mesaj și celor care o judecă sau o invidiază. „Pentru cârcotații ăia care mă privesc de după draperii și își mușcă buza de invidie am un mesaj: mai stați o tură, că voi deveni și mai frumoasă, și la pungă groasă, cu contul plin și cu har divin! Amin!”, a scris artista.

Care este concluzia Ozanei după toată această călătorie

Privind înapoi, dar mai ales înainte, Ozana Barabancea spune că a învățat să trăiască simplu, să se bucure de alegerile sănătoase și să aprecieze darul vieții. „Învățătură din greșelile mele”, mărturisește ea, subliniind că niciodată nu e prea târziu să faci o schimbare și să te pui pe primul loc.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cum au reușit Cristina Bâtlan și fostul soț să lucreze împreună, deși erau despărțiți? Femeia de afaceri a dezvăluit tot!
Monden
Cum au reușit Cristina Bâtlan și fostul soț să lucreze împreună, deși erau despărțiți? Femeia de afaceri a dezvăluit tot!
Cătălin Botezatu, despre Raluca Bădulescu: „E o femeie sensibilă, contrar aparențelor”
Monden
Cătălin Botezatu, despre Raluca Bădulescu: „E o femeie sensibilă, contrar aparențelor”
Tily Niculae, sub același acoperiș cu fostul soț? Ce a declarat vedeta
Monden
Tily Niculae, sub același acoperiș cu fostul soț? Ce a declarat vedeta
INNA: „Nimic nu este imposibil atunci când crezi în tine”. Cum a gestionat succesul internațional
Monden
INNA: „Nimic nu este imposibil atunci când crezi în tine”. Cum a gestionat succesul internațional
Adela Popescu, un nou proiect: „Am răspuns fără discuții: da!”. Despre ce este vorba
Monden
Adela Popescu, un nou proiect: „Am răspuns fără discuții: da!”. Despre ce este vorba
Alina Sorescu a făcut lumină! Cum a stat de fapt situația interacțiunilor de pe TikTok dintre ea și Alexandru Ciucu
Monden
Alina Sorescu a făcut lumină! Cum a stat de fapt situația interacțiunilor de pe TikTok dintre ea și Alexandru Ciucu
Dorel Vișan: „În toți acești ani nu am fost niciodată răcit”. Care este trucul său împotriva virozelor
Monden
Dorel Vișan: „În toți acești ani nu am fost niciodată răcit”. Care este trucul său împotriva virozelor
Dragoș Dolănescu, despre salariile profesorilor și politicienilor din Costa Rica: „Trebuie să fie pe măsura efortului și a responsabilității”. Cât câștigă aceștia
Monden
Dragoș Dolănescu, despre salariile profesorilor și politicienilor din Costa Rica: „Trebuie să fie pe măsura efortului și a responsabilității”. Cât câștigă aceștia
Larisa Udilă, martoră la o agresiune: „Tremur de nervi”. Cum a reacționat vedeta când și-a dat seama ce se întâmplă
Monden
Larisa Udilă, martoră la o agresiune: „Tremur de nervi”. Cum a reacționat vedeta când și-a dat seama ce se întâmplă
Dietele fără carbohidrați: soluție sau pericol pentru sănătate? Ce riscuri apar în lipsa lor
Monden
Dietele fără carbohidrați: soluție sau pericol pentru sănătate? Ce riscuri apar în lipsa lor
Ultima oră
12:00 - Cum au reușit Cristina Bâtlan și fostul soț să lucreze împreună, deși erau despărțiți? Femeia de afaceri a dezvăluit tot!
11:55 - Macron, pregătit să aducă dovezi științifice că soția sa este femeie
11:53 - Cătălin Botezatu, despre Raluca Bădulescu: „E o femeie sensibilă, contrar aparențelor”
11:22 - Victor Ponta amenință PSD că își face partid alternativă dacă nu va exista schimbare la vârful partidului
11:18 - Mihai Fifor (PSD): „Măsurile de austeritate trebuie să înceteze!” / „Premierul Bolojan, în loc să construiască soluții reale, preferă să-și satisfacă orgoliul nemăsurat”
10:43 - Tily Niculae, sub același acoperiș cu fostul soț? Ce a declarat vedeta
10:36 - Air Force One, cu Donald Trump la bord, la un pas de un incident aviatic: „Virează cu 20 de grade, imediat”
10:28 - INNA: „Nimic nu este imposibil atunci când crezi în tine”. Cum a gestionat succesul internațional
10:07 - Fost pastor american, acuzat de abuzuri sexuale asupra copiilor într-un centru din București. Viața din centru, descrisă ca o „cameră de tortură dintr-o închisoare” / Fostul pastor: „Știu ce vrea Dumnezeu; ceea ce vreau eu, vrea și Dumnezeu”
09:51 - Două fetițe au dispărut de la școală, în aceeași zi. Adevărul, aflat abia după 8 ani