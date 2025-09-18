La 55 de ani, Ozana Barabancea șochează! Stomacul ei a devenit altar

Ozana Barabancea, una dintre cele mai cunoscute voci ale scenei românești, continuă să își surprindă admiratorii nu doar prin talentul artistic, ci și prin transformările spectaculoase din viața personală. Solistă de operă, profesoară și vedetă de televiziune, artista a traversat de-a lungul timpului momente dificile, și numeroase intervenții chirurgicale, dar și o căutare continuă a echilibrului interior. În prezent, la 55 de ani, Ozana își împărtășește pe rețelele de socializare experiențele, lecțiile învățate și mesajele de motivație pentru cei care se confruntă cu provocări similare.

, vedeta a postează mesaje în care a vorbește deschis despre trecutul ei, dar și despre prezentul în care spune că trăiește „o resetare magică” după ce a renunțat definitiv la zahăr.

Cum a arătat drumul dintre 2015 și 2025

Ozana recunoaște că ultimul deceniu , atât pe plan fizic, cât și emoțional. „Au trecut ani! Da! S-au întâmplat multe lucruri! Operații de stomac, slăbit, îngrășat, montare de inel gastric, demontare, micșorare mamară, blefaroplastie, eliminare de piele în exces. Dar acum am slăbit și masa musculară a rămas nealterată”, a mărturisit ea.

Vedeta spune că a înțeles târziu, dar decisiv, că stomacul nu trebuie tratat ca un „coș de gunoi”, ci ca un „altar” în care intră doar alimente care hrănesc, nu care distrug. „Mi-au trebuit 55 de ani să mă trezesc! Niciodată nu e prea târziu”, afirmă Ozana.

De ce a spus Ozana Barabancea adio zahărului

Artista povestește că primul pas decisiv a fost eliminarea zahărului din viața ei. „Am renunțat în primul rând la ZAHĂR! Pielea mi-e mai fină și mult mai tânără!”, spune ea. Pentru Ozana, această schimbare a venit ca o revelație: a descoperit că majoritatea alimentelor de pe rafturi sunt încărcate cu potențiatori de gust și zahăr ascuns, care creează dependență și aduc boli.

„Scăpați de acest gunoi alimentar numit zahăr! Stomacul meu să-mi fie ALTAR!”, transmite ferm vedeta.

Cum s-a schimbat viața după renunțarea la dulciuri

, Ozana mărturisește că de când a renunțat la zahăr a simțit o transformare nu doar fizică, ci și mentală. „Mi s-a aerisit creierul. Sunt mai inteligentă. Pe bune! Nu e laudă!”, notează artista, care spune că acum găsește prăjiturile de odinioară „greață și nemâncabile”.

În locul lor, vedeta preferă salate simple, precum cea de castraveți, ardei verde și frunze proaspete, pe care o numește „chelator de grăsime”, imaginându-și cum verdețurile curăță vasele de sânge.

Cum arată acum relația ei cu propriul corp

După ani de luptă cu kilogramele, Ozana trăiește . „În fiecare zi când mă privesc în oglindă îmi descopăr conturul corpului meu dezvelit de grăsime. Că s-a supărat pe mine și a plecat. Treaba ei! Prea am stat bot în bot ani de zile”, scrie artista cu umor și autoironie.

Ea mărturisește că se bucură de energia recâștigată și de optimismul care o însoțește zilnic. „E mai bine să fiu mai slabă. Sunt frumoasă, deșteaptă, energică și țin la tăvăleală. Am o grămadă de idei în cap și sunt recunoscătoare.”

Ce mesaj are pentru critici

În stilul său direct, Ozana și celor care o judecă sau o invidiază. „Pentru cârcotații ăia care mă privesc de după draperii și își mușcă buza de invidie am un mesaj: mai stați o tură, că voi deveni și mai frumoasă, și la pungă groasă, cu contul plin și cu har divin! Amin!”, a scris artista.

Care este concluzia Ozanei după toată această călătorie

Privind înapoi, dar mai ales înainte, Ozana Barabancea spune că a învățat să trăiască simplu, să se bucure de alegerile sănătoase și să aprecieze darul vieții. „Învățătură din greșelile mele”, mărturisește ea, subliniind că niciodată nu e prea târziu să faci o schimbare și să te pui pe primul loc.