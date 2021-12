Motivul incredibil pentru care Lidia Buble a refuzat să participe la ediția specială „Chefi la cuțite”. Ce ascunde vedeta?

Lidia Buble și Estera au decis să nu participe la ediția specială „Chefi la cuțite”. Lipsa ex-concurentelor a provocat mai multe zvonuri.

Lidia Buble, părăsită de Estera

Lidia Buble a rupt tăcerea și a vorbit deschis despre motivele refuzului. Se pare că interpreta și-a asumat decizia și nu a regretat că a renunțat la celebrul show. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Nu am mers pentru că Esti nu stă în România, stă în Austria, și nu a putut să meargă și singură nu avea niciun sens. Noi două am fost mereu o echipă și mi se pare ciudat să particip singură la un show TV unde toată lumea e cu perechea. Mi-ar fi plăcut să fiu acolo, dar din păcate nu s-a putut”, a explicat Lidia Buble în mediul online.

Vedeta nu putea să participe fără co-echipiera sa. Lidia a preferat să renunțe la emisiunea „Chefi la cuțite”. Interpreta a mărturisit pe rețelele de socializare că nu era sigură că o să se descurcă fără ajutorul Esterei. Acesta a răspuns criticilor.

„Nu am știut că mă îndrăgiți atât de tare. Toată lumea îmi spune că trebuia să merg pentru că și Elwira a mers singură. Eu nu aveam de unde să știu că și ea merge singură. În momentul ăla am simțit că n-am ce să fac fără Esti. Nu-mi pare rău de decizia pe care am luat-o pentru că sunt un om foarte asumat. Îmi pare rău doar că acum îmi dau seama cât de mult v-ați fi dorit voi să mă vedeți pe mine acolo și pe Esti”, a mai adăugat Lidia Buble.

Surorile s-au certat

Lidia Buble și Estera au ajuns până la etapa finală a showului. Cele două au luptat cot la cot și au depus eforturi uriașe ca să parcurgă Drumul Împăraților.

Tinerele spun că le-a fost extrem de greu să fie departe de cei dragi. La un moment dat, oboseala și-a spus cuvântul. Concurentele erau atât de stresate că nu puteau să doarmă.

„Eu am plecat de acasă setată pe câștig. Nici măcar o dată nu m-am gândit să renunţ, pentru mine asta nu era o opţiune. Au fost momente foarte dificile, dar ne-am încurajat reciproc şi am reuşit să strângem din dinţi şi să mergem mai departe”, a precizat Lidia Buble pentru viva.

Cel de-al patrulea sezon al emisiunii Asia Express s-a încheiat duminică, 28 noiembrie. Așa cum era de așteptat, dar și cum s-a zvonit inițial, Mihai Petre și Elwira au câștigat marele premiu de 30.000 de euro.

