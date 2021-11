S-a aflat cine ar fi iubita lui Cătălin Scărlătescu, de la „Chefi la cuţite”. Fata apare tot la Antena 1 şi a încercat şi Mihai Bendeac să se cupleze cu ea

Cătălin Scărlătescu este, de departe, printre cei mai cunoscuți bucătari profesioniști de la noi din țară. Acesta a furat inimile românilor prin apariția sa în diverse concursuri culinare televizate, iar șarmul și carisma acestuia l-a ajutat să fie printre cele mai agreate personalități din spațiul public de la noi, din țară.

Chiar și așa, juratul de la Chefi la cuțițe este un bărbat discret. Scărlătescu nu vorbește des despre viața lui personală, nici la televizor, dar nici cadrul în transmisiunilor live pe care le face pe contul său de Instagram, în care explică și arată diferite rețete pe placul românilor. Chiar dacă colegii săi, chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu, au încercat în nenumărate rânduri să-i prezinte diverse domnișoare, niciuna nu a reușit să intre în grațiile celebrului chef.

Cine este presupusa iubită a lui Chef Scărlătescu?

Chiar dacă este celebru, chef Cătălin Scărlătescu a preferat mereu să-și țină viața privată de ochii presei, deoarece mereu și-a dorit ca oamenii să-l aprecieze pentru calitățile sale profesionale.

Conform publicației Cancan, o celebră actriță de la Antena 1, din România, a reușit să-i intre pe sub piele celebrului bucătar.

Doina Teodoru, fosta concurentă de la iUmor, ar fi actrița de la Antena 1 care a reușit să-i cucerească inima lui Scărlătescu. Aceasta s-a remarcat în spațiul public prin inteligența sa și prin abilitățile sale actoricești, după ce a fost cooptată de către actorul Mihai Bendeac să joace în serialul „Băieți de Oraș”

Spre bucuria fanilor, Scărlătescu a declarat în trecut că se află într-o relație cu cineva, dar nu a dat detalii despre identitatea acesteia. Chiar și așa, fanii văd posibilă o relație între Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, chiar dacă între aceștia se află o diferență de 18 ani.

„Sunt foarte indisponibil. Niciodată nu m-am afișat. Nu îmi place să aduc viața personală la TV. Urăsc astea la televizor. Mă țin și eu cu fetele de mână, sunt un om normal. Am și eu o iubită că nu pot sta singur cuc. În momentul de față am o relație!”, conform sursei citate.

Cum reușește Cătălin Scărlătescu să cucerească o femeie?

Fanii au început să-și imagineze o posibilă relație între cei doi după ce chef Cătălin Scărlătescu a postat o poză alături de celebra actriță de la Antena 1.

„Dacă o femeie are creier are tot ce îi trebuie. Nu există o matrice, n-am alergat după avocate, medici. Am avut în viața mea cel puțin câteva femei senzaționale, eu sunt nenorocitul și nebunul care nu a știut să le păstreze. Eu n-am avut relații cu femei tâmpite, am avut relații doar cu femei foarte mișto, nu neapărat fizic, ci ca om, care aveau mesaj, erau haioase.

Nu erau niște femei întreținute sau de întreținut. Erau foarte independente. (…) Independența trebuie să existe și la bărbați și la copii. Copilul trebuie să fie independent de mic. O să vă surprind, dar rareori le gătesc femeilor pentru a le impresiona. Arma nucleară este gătitul, dar este ultima soluţie. Dacă nici aşa nu le dau pe spate, gata! Mă las, fug! Eu le cuceresc cu sinceritatea mea”, a declarat juratul de la Chefi la Cuțite acum ceva timp.