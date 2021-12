Cornel Constantiniu cedează în fața bolii. Artistul nu mai poate vorbi

Cornel Constantiniu se confruntă cu probleme serioase de sănătate. Artistul se simte tot mai rău.

Artistul, învins de o boală cumplită

Cornel Constantiniu este unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți din România. Artistul este cunoscut publicului larg pentru hituri, precum „Nimeni nu e singur pe pământ”, „Acum mă întorc acasă”, „Amintește-ți mereu”. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Citește și S-a aflat numele celui mai bun influencer din România

Cântărețul suferă de Parkinson din 1993. Acesta a fost operat de două ori pe creier, prima dată în 1999 în Africa de Sud, a doua oară în 2004 la Viena, când intervenția a durat 11 ore.

Citește și Elena Merișoreanu a primit o veste ce i-a schimbat viața! Artista nu a mai putut să iasă pe scenă

Cornel Constantiniu a mai suferit intervenții la Spitalul Municipal Universitar din București. Artistul a fost operat pentru înlocuirea aparatului din piept în 2013, în 2016 şi 2019. Soția interpretului nu a putut să-i fie alături, în spital, din cauza protocolului COVID.

Cornel Constantiniu, izolat și chinuit

În ultimii ani, boala a avansat și l-a lăsat pe artist imobilizat într-un scaun cu rotile. Artistului îi vine tot mai greu să vorbească și să articuleze cuvintele.

Citește și Răzvan Simion vorbește, pentru prima dată, despre cuceririle sale amoroase „Mi-a fost foarte greu”

”Cornel este în refacere. M-au sunat multe persoane, să se intereseze de soarta lui Cornel, după ce au citit în ziarul dumneavoastră. Acum e mai bine, cât poți să fii de bine izolat în casă, dar nu am ce face. Am luat această decizie pentru a-l proteja. Are dureri de sciatică, cum e la vârsta pe care o are…Cornel, în general, nu mai poate fi expus la operații și îl protejez cât pot. Cu aparatul înlocuit însă nu sunt probleme. De ani de zile trăiește cu această maladie, pentru care a fost operat de multe ori. A vrut să se opereze la șold, cu ani în urmă, dar refacerea este grea, așa că ia tratament. Și așa Cornel nu are echilibru, nu mai poate sta în picioare, cade pur și simplu și mai aud ‘buf’ din camera lui. Are un cadru, are bețe, dar nu îl mai țin picioarele și nici nu mai are antrenament. Înainte mai ieșea cu regretatul Dorin Anastasiu, cu Petrică Geambașu, dar de ceva timp l-am izolat în casă, și pe bună dreptate”, a declarat pentru Click! Domnița Constantiniu, soția lui Cornel Constantiniu.

Citește și Răsturnare de situație la Disney! Compania nu va mai fi cum a fost până acum